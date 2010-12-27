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СМИ: В Москве няня приводила в дом педофила, который насиловал ее подопечных мальчиков
Сегодня, 11:57
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MShaffter

СМИ: В Москве няня приводила в дом педофила, который насиловал ее подопечных мальчиков

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С заявлением в полицию обратилась мать мальчиков 3 и 5 лет.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию, что ее два маленьких ребенка были изнасилованы неизвестным мужчиной.

Сообщается, что москвичка обратилась в больницу с мальчиками 3 и 5 лет, у которых появились травмы в результате изнасилования. Как сообщают СМИ, извращенца приводила в дом няня, которую наняли для присмотра за детьми. 

По данному факту проводится проверка.

Сегодня ранее: В Югре 2-летний мальчик погиб, оставшись один на пару минут.

Фото:  pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 15:57

В камеру с зеками

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Аноним
Сегодня 12:42

НЯНЮ ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕНО

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