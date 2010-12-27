СМИ: В Москве няня приводила в дом педофила, который насиловал ее подопечных мальчиков

С заявлением в полицию обратилась мать мальчиков 3 и 5 лет.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию, что ее два маленьких ребенка были изнасилованы неизвестным мужчиной.

Сообщается, что москвичка обратилась в больницу с мальчиками 3 и 5 лет, у которых появились травмы в результате изнасилования. Как сообщают СМИ, извращенца приводила в дом няня, которую наняли для присмотра за детьми.

По данному факту проводится проверка.

Сегодня ранее: В Югре 2-летний мальчик погиб, оставшись один на пару минут.

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