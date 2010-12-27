В Югре погиб от удара током двухлетний малыш

Ребенок остался без присмотра всего на несколько минут.

В Югре 2-летний ребенок остался без присмотра всего на несколько минут и погиб.

Трагедия произошла накануне, 15 июля, в Лянторе. 2-летний мальчик остался в комнате один всего на несколько минут, пока его мама вышла на кухню. Он нашел переходник, который был подключен в розетку, и засунул туда пальцы. От удара током малыш умер мгновенно.

Приехавшие на место медики со "скорой" констатировали смерть ребенка. Следственные органы по факту гибели ребенка проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Семья считается благополучной, на учете не состояла.

Сегодня ранее: В Якутии на отдыхе утонули 3 ребенка 4, 5 и 7 лет, а также 4 взрослых, которые пытались их спасти.

Фото: pixabay