Под Якутском на отдыхе утонули три ребенка и четверо взрослых

Появились подробности трагедии.

Накануне в Якутии на отдыхе утонули 7 человек.

Сообщается, что на берегу Лены, где запрещено купание, отдыхала компания взрослых с детьми из 11 человек. Трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет остались без присмотра взрослых и пошли купаться. Когда дети начали тонуть, стали звать на помощь. Двоих детей удалось вытащить на берег, но спасти их не удалось, несмотря на реанимационные мероприятия. Четверо взрослых, при попытке спасения детей, утонули. Утонул и третий ребенок.

Спасатели нашли и доставили на берег всех погибших. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с наличием большого количества жертв произошедшего, для проведения следственных действий, осуществление которых не представляется возможным в рамках доследственной проверки, возбуждено уголовное дело. Для расследования создана следственно-оперативная группа из четырех следователей. СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)

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Видео: СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)