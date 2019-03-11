На Хрустальной улице в кафе загорелась вытяжка

В Невском районе днем 28 мая произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на Хрустальной улице, 29, поступила на пульт спасателей в 16:35. В здании кафе размером 30х15 метров полыхала вытяжка. Огонь потушили в 16:47.
По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте, 79к3, горел зоомагазин. Полыхало на площади 4 "квадрата". Также пострадавших нет. По словам очевидца, причина пожара – короткое замыкание. В помещении есть сложности с неучтенными проводами и счетчиками.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все