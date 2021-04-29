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На Ленинском проспекте горел зоомагазин

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В торговом помещении полыхало на площади 4 "квадрата".

В Красносельском районе накануне ночью произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 79к3, поступило на пульт спасателей вчера в 23:08. В торговом помещении зоомагазина полыхало на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 23:47. 

По предварительным данным, в результате пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Очевидец заявил, что причиной происшествия могло быть короткое замыкание. В магазине есть сложности с неучтенными проводами и счетчиками, пишет 78.ru. Точные обстоятельства выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Новгородском проспекте пострадал мужчина. В квартире-студии площадью 30 "квадратов" горела обстановка на 15 "квадратах".

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: ленинский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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