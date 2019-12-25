Во время пожара на Новгородском проспекте пострадал мужчина

В квартире-студии площадью 30 "квадратов" полыхала обстановка на 15 "квадратах".

В Пушкинском районе вечером 25 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Новгородском проспекте, 4, в Шушарах поступила спасателям вчера в 21:27. В квартире-студии площадью 30 "квадратов" полыхала обстановка на 15 "квадратах". В 21:55 огонь потушили.

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на улице Новоселов пострадал мужчина. В "двушке" полыхало на площади 0,2 "квадрата". Тушили возгорание 15 спасателей и три машины. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга