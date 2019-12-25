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Во время квартирного пожара на улице Новоселов пострадал мужчина
Сегодня, 12:37
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Во время квартирного пожара на улице Новоселов пострадал мужчина

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В двухкомнатной квартире полыхало на площади 0,2 "квадрата".

В Невском районе утром 23 мая произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на улице Новоселов, 1, поступило спасателям в 11:07. В двухкомнатной квартире полыхало на площади 0,2 "квадрата". Огонь ликвидировали к 11:45. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что из горевшего дома на проспекте КИМа эвакуировали 20 жильцов. В "двушке" площадью 80 "квадратов" полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три машины. Также проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица новоселов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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