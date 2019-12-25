Во время квартирного пожара на улице Новоселов пострадал мужчина

В двухкомнатной квартире полыхало на площади 0,2 "квадрата".

В Невском районе утром 23 мая произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Новоселов, 1, поступило спасателям в 11:07. В двухкомнатной квартире полыхало на площади 0,2 "квадрата". Огонь ликвидировали к 11:45.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что из горевшего дома на проспекте КИМа эвакуировали 20 жильцов. В "двушке" площадью 80 "квадратов" полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три машины. Также проводится проверка.

Фото: Piter.TV