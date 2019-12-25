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Из горевшего дома на проспекте КИМа эвакуировали 20 жильцов
Сегодня, 8:15
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Из горевшего дома на проспекте КИМа эвакуировали 20 жильцов

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К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

На Васильевском острове вечером 21 мая произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект КИМа, 3, поступило на пульт спасателей вчера в 21:33. В двухкомнатной квартире площадью 80 "квадратов" полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". С огнем справились к 23:26. 

Из опасной зоны эвакуировали 20 жильцов, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в доме на Трамвайном проспекте горел самокат. Огонь потушили до прибытия пожарных. Также никто не пострадал. На вызов выезжали 10 спасателей и две единицы техники. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар, проспект кима
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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