Из горевшего дома на проспекте КИМа эвакуировали 20 жильцов

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

На Васильевском острове вечером 21 мая произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект КИМа, 3, поступило на пульт спасателей вчера в 21:33. В двухкомнатной квартире площадью 80 "квадратов" полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". С огнем справились к 23:26.

Из опасной зоны эвакуировали 20 жильцов, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на Трамвайном проспекте горел самокат. Огонь потушили до прибытия пожарных. Также никто не пострадал. На вызов выезжали 10 спасателей и две единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу