В доме на Трамвайном проспекте горел самокат

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

В Кировском районе вечером 20 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Трамвайный проспект, 23к2, поступила на пульт спасателей вчера в 21:05. В жилом здании на лестничной клетке полыхал самокат. Огонь потушили до прибытия пожарных.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что 7 мая самокат горел на первом этаже пятиэтажки на Дальневосточном проспекте. Тогда пострадали две женщины и ребенок, их госпитализировали в медицинское учреждение.

А пожар в квартире дома в Сосновом Бору в Ленобласти унес жизнь мужчины 1995 года рождения. Огонь охватил площадь 5 "квадратов". Расследование ведет следственная группа.

Фото: Piter.TV