При пожаре из-за самоката на Дальневосточном пострадали ребенок и две женщины

Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В Невском районе рано утром 7 мая произошел пожар. Пострадали три человека, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Дальневосточный проспект, 60, поступила на пульт спасателей в 05:42. На первом этаже пятиэтажки полыхал самокат на площади 1 "квадрат". С огнем справились к 06:11.

В результате пострадали две женщины и ребенок, их госпитализировали в городские больницы. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что по факту гибели людей после пожара на проспекте Ветеранов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Скончались мужчина и женщина, третий пострадавший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV