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При пожаре из-за самоката на Дальневосточном пострадали ребенок и две женщины
Сегодня, 8:14
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При пожаре из-за самоката на Дальневосточном пострадали ребенок и две женщины

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Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В Невском районе рано утром 7 мая произошел пожар. Пострадали три человека, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Дальневосточный проспект, 60, поступила на пульт спасателей в 05:42. На первом этаже пятиэтажки полыхал самокат на площади 1 "квадрат". С огнем справились к 06:11. 

В результате пострадали две женщины и ребенок, их госпитализировали в городские больницы. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что по факту гибели людей после пожара на проспекте Ветеранов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Скончались мужчина и женщина, третий пострадавший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дальневосточный проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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