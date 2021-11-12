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По факту гибели людей после пожара на Ветеранов возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:58
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По факту гибели людей после пожара на Ветеранов возбуждено уголовное дело

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Один из мужчин и женщина скончались, третий находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге по факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Вечером 5 мая в двухкомнатной квартире жилого дома на проспекте Ветеранов произошло возгорание. Трое пострадавших, двое мужчин и женщина, были госпитализированы в медицинское учреждение. Один из мужчин и женщина скончались, третий находится в больнице в тяжелом состоянии. 

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: пожар, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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