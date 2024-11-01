Во время квартирного пожара на Ветеранов пострадали трое

В "двушке" площадью 50 "квадратов" полыхало на площади 20 "квадратов".

В Кировском районе накануне вечером произошел пожар. Есть пострадавшие, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на проспекте Ветеранов, 90, поступила на пульт спасателей в 21:01. В "двушке" площадью 50 "квадратов" полыхало на площади 20 "квадратов". С огнем справились к 21:51.

В результате пострадали двое мужчин и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение города. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что женщина оказалась в реанимации после пожара на ее участке в деревне Сторожно в Ленобласти. Поражено 14% лица, шеи, задней поверхности туловища, рук и ног.

Фото: Piter.TV