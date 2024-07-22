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Женщина оказалась в реанимации после пожара на ее участке в деревне Сторожно
Сегодня, 11:52
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Женщина оказалась в реанимации после пожара на ее участке в деревне Сторожно

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Полыхали частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 "квадрата".

В Волховском районе ночью 28 апреля произошел пожар. Есть пострадавшая, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. 

Информация о возгорании в деревне Сторожно поступила на пульт спасателей в 03:48. Полыхали частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 "квадрата". С огнем справились в 05:22. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", при происшествии пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу Новой Ладоги с ожоговой болезнью, термическим ожогом пламенем. Поражено 14% лица, шеи, задней поверхности туловища, рук и ног. Состояние владелицы дома тяжелое, она помещена в реанимацию. 

Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории бывшего мясокомбината "Самсон" горело заброшенное здание. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, сторожно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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