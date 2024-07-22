Женщина оказалась в реанимации после пожара на ее участке в деревне Сторожно

Полыхали частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 "квадрата".

В Волховском районе ночью 28 апреля произошел пожар. Есть пострадавшая, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Информация о возгорании в деревне Сторожно поступила на пульт спасателей в 03:48. Полыхали частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 "квадрата". С огнем справились в 05:22.

По данным АН "Оперативное прикрытие", при происшествии пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу Новой Ладоги с ожоговой болезнью, термическим ожогом пламенем. Поражено 14% лица, шеи, задней поверхности туловища, рук и ног. Состояние владелицы дома тяжелое, она помещена в реанимацию.

Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории бывшего мясокомбината "Самсон" горело заброшенное здание.

Фото: Piter.TV