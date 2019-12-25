Пожар в Сосновом Бору унес жизнь мужчины

Огонь охватил площадь порядка пяти квадратных метров.

Ранним утром 20 мая в ленинградском городе Сосновый Бор произошло возгорание квартиры, приведшее к гибели мужчины, родившегося в 1995 году. Сообщение об этом событии появилось на портале 78.ru.

Согласно опубликованной информации, пламя вспыхнуло в жилом помещении, расположенном на четвёртом этаже многоквартирного дома по адресу улица Малая Земля, ориентировочно в половине пятого утра.

Огонь охватил площадь порядка пяти квадратных метров. Подробности трагедии выясняются компетентными службами, расследование ведёт следственная группа.

Ранее мы сообщили о том, что крупный пожар охватил ангар в Шушарах. Спустя 6 минут после прибытия первых расчетов сотрудникам пожарной охраны пришлось повысить ранг пожара до уровня повышенной сложности — присвоен класс опасности 1БИС. Борьба с огнем ведется силами 19 спасателей, действующих на четырех специализированных машинах. Информация о наличии жертв или пострадавших на месте ЧП отсутствует.

Фото: Piter.TV