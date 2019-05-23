В МЧС показали кадры пожарных учений на "Дунайской" в Петербурге

Согласно легенде загорелось оборудование в станционной трансформаторной подстанции.

На станции "Дунайская" в Петербурге прошла тренировка пожарно-спасательных подразделений и сотрудников метрополитена. Кроме того, в мероприятии поучаствовали добровольцы ПСО "Экстремум", сообщили в МЧС России.

Согласно легенде загорелось оборудование в станционной трансформаторной подстанции, а несколько работников оказались отрезанными от путей эвакуации.

Были отработаны совместные действия по организации массовой эвакуации пассажиров, спасению условных пострадавших, проведению разведки и тушению пожара в подземных сооружениях замкнутого типа, в частности, с помощью паронагнетателя. Подразделения справились со всеми задачами.

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Фото: пресс-служба МЧС России