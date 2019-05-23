  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МЧС показали кадры пожарных учений на "Дунайской" в Петербурге
Сегодня, 11:42
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МЧС показали кадры пожарных учений на "Дунайской" в Петербурге

0 0

Согласно легенде загорелось оборудование в станционной трансформаторной подстанции.

На станции "Дунайская" в Петербурге прошла тренировка пожарно-спасательных подразделений и сотрудников метрополитена. Кроме того, в мероприятии поучаствовали добровольцы ПСО "Экстремум", сообщили в МЧС России.

Согласно легенде загорелось оборудование в станционной трансформаторной подстанции, а несколько работников оказались отрезанными от путей эвакуации. 

Были отработаны совместные действия по организации массовой эвакуации пассажиров, спасению условных пострадавших, проведению разведки и тушению пожара в подземных сооружениях замкнутого типа, в частности, с помощью паронагнетателя. Подразделения справились со всеми задачами. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина подожгла квартиру вместе с сестрой в Пушкине. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: пожарные учения, станция метро дунайская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии