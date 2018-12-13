В Александринском театре прошли учения с использованием дымовых шашек

Днем 23 мая петербуржцев напугали пожарные учения в Александринском театре. Для наглядности сотрудники МЧС решили использовать дымовые шашки. Все это выглядело так, как будто в театре начался пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Как сообщили спасатели, учения прошли успешно. В настоящий момент возле театра можно наблюдать грузовик полиции и машину противопожарной службы Петербурга. Из крыши здания больше не валит дым.
Ранее мы писали, что ночью в квартире на Всеволода Вишневского произошел пожар.
Фото: Мегаполис
Видео: Piter.TV
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