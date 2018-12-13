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Вчера, 12:36
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Alena_Zinovieva
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В Александринском театре прошли учения с использованием дымовых шашек

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Со стороны все это выглядело так, как будто в театре начался пожар.

Днем 23 мая петербуржцев напугали пожарные учения в Александринском театре. Для наглядности сотрудники МЧС решили использовать дымовые шашки. Все это выглядело так, как будто в театре начался пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как сообщили спасатели, учения прошли успешно. В настоящий момент возле театра можно наблюдать грузовик полиции и машину противопожарной службы Петербурга. Из крыши здания больше не валит дым.

Ранее мы писали, что ночью в квартире на Всеволода Вишневского произошел пожар.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV

Теги: александрийский театр, дымовые шашки, пожарные учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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