В ТРЦ в Колпино прошли пожарные учения
Сегодня, 12:28
Легенда предполагала возгорание оборудования в зале кинотеатра.

Сотрудники МЧС России тушили условный пожар в торгово-развлекательном центре в петербургском Колпино. Легенда предполагала возгорание оборудования в зале кинотеатра. Часть гостей успела самостоятельно эвакуироваться, трое "несчастных" не могли покинуть опасную зону. 

На помощь "пострадавшим" поспешили прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения. Были отработаны приемы и способы спасения людей и тушения пожара на объекте с массовым пребыванием, а также организация взаимодействия с работниками ТРЦ и прочими экстренными службами. 

По оценке организаторов участники тренировки справились с поставленными задачами. А представители объекта оценили слаженность действий и высокий уровень подготовки петербургских спасателей. 

Пресс-служба МЧС России 

Фото: пресс-служба МЧС России 

