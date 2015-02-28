Женщина подожгла квартиру вместе с сестрой в Пушкине

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкине женщина подожгла квартиру, в которой находилась ее сестра. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 16 февраля в доме на Школьной улице произошел пожар. В "трешке" полыхала обстановка на площади 15 "квадратов", из опасной зоны эвакуировали 13 человек.

Было установлено, что в результате пожара пострадала 65-летняя хозяйка квартиры, ее доставили в больницу с отравлением угарным газом, ожогами спины и обеих кистей. А погибла 70-летняя сестра женщины. Предположительно, первая намеренно подожгла жилище.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в МЧС рассказали подробности пожара у станции метро "Ломоносовская".

Фото: Piter.TV