В МЧС рассказали подробности пожара у станции метро "Ломоносовская"

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в заброшенном здании бывшей подстанции, расположенной рядом со станцией метро "Ломоносовская". Инцидент вызвал беспокойство у местных жителей из-за огромного столба чёрного дыма, поднимавшегося над районом.

Как сообщает пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга, возгорание было зафиксировано 16 февраля в 17:37 по адресу: улица Бабушкина, дом 38, корпус 2. По данным ведомства, пожар произошёл в неэксплуатируемом здании размером 6 на 8 метров. Огонь быстро распространился по всей площади строения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

К ликвидации возгорания были привлечены 3 единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь удалось полностью потушить к 18:06. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать мусор, скопившийся внутри заброшенного здания. Никто не пострадал.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что пламя было видно издалека, а чёрный дым распространился на значительное расстояние. "Полыхает на весь район. Огромный столб чёрного дыма", — писали местные жители.

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