В Москве внедрили запреты на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

В Москве ввели ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников, включая их последствия. Мера направлена на борьбу с распространением недостоверных сведений. Об этом говорится на портале mos.ru.

В целях обеспечения общественной безопасности в столице вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Органам власти, средствам массовой информации, экстренным службам и гражданам запрещается публиковать сведения о терактах в Москве до официальных сообщений Министерства обороны РФ, мэра столицы и правительства города.

Ограничения также распространяются на информацию о применении беспилотников и других средств поражения, а также о действиях, которые могут причинить вред жизни и здоровью людей или повредить имущество, включая объекты критической инфраструктуры. Запрет не касается обращений в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не являются публичными.

За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

