Средства от продажи "Архыза" будут направлены на развитие курортов Северного Кавказа

Максим Решетников рассказал о будущем курортов.

Денежные средства от продажи отечественного курорта "Архыз" будут направлены на развитие курортов всего Северного Кавказа, в том числе - побережья Каспийского моря. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительственной комиссии по социальному и экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа сделал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник объяснил коллегам, что корпорация "Кавказ.РФ" помогла властям привлечь стратегического инвестора к управлению проектом. Теперь государство планирует применять модель, при которой именно чиновники создают базовую инфраструктуру и доводят курорт до операционной рентабельности, к остальным локациям страны.

Все средства, которые мы выручили от "Архыза", мы реинвестируем в курорты на Северном Кавказе, в том числе начнем осваивать прибрежную полосу. Побережье Каспийского моря - гигантский и нераскрытый пока потенциал. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике передан в управление компании "Горные вершины" по результатам проведенного конкурса. Общая сумма сделки составила 24,2 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России