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МЭР предложило продлить повышающий коэффициент при вычете акциза за виноград

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Максим Решетников рассказал о необходимости вести совместную работу с Минсельхозом и Минфином.

Российское министерство по экономическому развитию предлагает продлить в стране действие повышающего коэффициента при расчете вычета акциза за виноград в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительственной комиссии по вопросам развития СЗФО сделал глава профильного ведомства Максим Решетников. Чиновник пояснил коллегам, что работа по продлению должна вестись совместно с Минсельхозом и Минфином.

В этом году бизнес планирует направить 3,5 млрд рублей на развитие производств и закладку виноградников на площади 350 гектаров. Аналогичную работу начинаем со Ставропольем, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией.

Максим Ретешников, глава МЭР

Министр объяснил, что для поддержки отечественного производства винограда местным производителям коньяка со стороны властей был сохранен размер компенсационного механизма в виде вычета сумм акциза на виноград. Дагестан стал пилотным регионом по реинвестированию такого вычета в экономическую отрасль.

 "Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: акцизы, виноград, коньяк, максим решетников, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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