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Во время ночных рейдов по барам Петербурга к ответственности привлекли 49 горожан
Сегодня, 10:20
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IRINA_CHALKINA

Во время ночных рейдов по барам Петербурга к ответственности привлекли 49 горожан

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Большинство проверенных заведений общепита нарушали установленные требования.

В Северной столице во время рейдов по барам привлекли к ответственности 49 горожан. Мероприятия проходили на территории Выборгского и Приморского районов.

Большая часть заведений города нарушала установленные ограничения во время пандемии коронавируса. В некоторых заведениях было много посетителей. 

По итогам проверок владельцев трех увеселительных заведений будут возбуждены административные дела. Их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Кроме того,  к административной ответственности будут привлечены 49 посетителей за нахождение в точке общепита ночью без масок. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов прокомментировал рейды в ковид-диссидентских заведениях.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус ограничения, рейды, рейды по барам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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