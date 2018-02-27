Во время ночных рейдов по барам Петербурга к ответственности привлекли 49 горожан

Большинство проверенных заведений общепита нарушали установленные требования.

В Северной столице во время рейдов по барам привлекли к ответственности 49 горожан. Мероприятия проходили на территории Выборгского и Приморского районов.

Большая часть заведений города нарушала установленные ограничения во время пандемии коронавируса. В некоторых заведениях было много посетителей.

По итогам проверок владельцев трех увеселительных заведений будут возбуждены административные дела. Их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Кроме того, к административной ответственности будут привлечены 49 посетителей за нахождение в точке общепита ночью без масок.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов прокомментировал рейды в ковид-диссидентских заведениях.

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