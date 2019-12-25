Беглов прокомментировал рейды в ковид-диссидентских заведениях

Он напомнил, что в городе высокая заболеваемость коронавирусом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал антикоронавирусные рейды, которые проводятся в местах общественного питания и услуг. Его слова передала пресс-служба Смольного.

Заболеваемость высокая. Главная цель предпринимаемых мер – уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели. сказал градоначальник.

Только за прошедшие 12 дней декабря на нарушителей составили 100 протоколов. В 56 учреждениях сотрудники не носили маски и перчатки. В 63 учреждениях отсутствовал QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности деятельности, а в 8 не было разметки на полу для соблюдения дистанции.

В ночь с 11 на 12 декабря сотрудники Роспотребнадзора опечатали шесть баров.

Фото: gov.spb.ru