Сотрудники Роспотребнадзора опечатали шесть баров в Петербурге во время ночного рейда

Заведениям общественного питания запрещено работать после 23:00.

В ночь с 11 на 12 декабря в разных районах Петербурга прошли антикоронавирусные рейды. По результатам проверки сотрудники территориального Роспотребнадзора опечатали 6 помещений и составили 154 протокола в отношении физических лиц за административные нарушения, сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, 6 протоколов было составлено в отношении юридических лиц. В 5 барах изъяли алкогольную продукцию, которая продавалась без лицензии.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 6 баров в Адмиралтейском, Красногвардейском, Московском и Центральном районах. Все они работали ночью, работу предприятий приостановили.

В Выборгском и Приморском районах проверки проводили сотрудники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Они составили 3 протокола осмотра в отношении юридических лиц, 1 протокол осмотра в отношении индивидуального предпринимателя, 43 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с начала декабря составили 100 протоколов о нарушениях антикоронавирусных мер.

Фото: gov.spb.ru