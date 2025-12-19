Глава МИД РФ оценил обстановку на переговорах по мирному урегулированию регионального кризиса.

Направленные на результат переговоры любят тишину, поэтому Москва хранит "вежливое молчание" по контактам в Абу-Даби.Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат уточнил, что не умолкающие эксперты по рабочим контактам в ОАЭ либо хотят сорвать общение по теме, либо снять с себя вину за этот процесс и "отсутствие гибкости".

По ходу второго тура переговоров, прошедших в Абу-Даби 4-5 февраля этого года, как и после первого январского "тура", мы храним вежливое молчание как приличные люди, которые знают, что переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат внимание на слова лидера киевского режима Владимира Зеленского, который призвал Вооруженные силы Украины выводить из строя по 50 тысяч военнослужащих из России в ежемесячном режиме. Сергей Лавров заметил, что этот "миротворец" ранее говорил о том, что готов к компромиссам, но и Москва якобы должна быть готовой на подобные шаги.

Лавров считает, что США, Дания и Гренландия договорятся между собой.

