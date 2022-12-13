Невролог: около 10% случаев болезни Паркинсона диагностируются у лиц младше 50 лет

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 апреля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга.

Piter.tv пообщался с профессором, доктором медицинских наук, неврологом, научным руководителем Клиники восстановительной неврологии Ринатом Гимрановым и узнал, в каком возрасте чаще всего проявляется болезнь и можно ли её предотвратить.

Болезнь Паркинсона – это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, вызванное гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. До сих пор не известна точная причина этого повреждения, но считается, что она связана с комбинацией генетических и экологических факторов. Поэтому полностью предотвратить болезнь Паркинсона невозможно. Однако некоторые исследования показывают, что риск развития болезни может быть снижен за счет здорового образа жизни, употребления кофеина и антиоксидантов, а также избегания воздействия пестицидов, растворителей и загрязнения воздуха. Ринат Гимранов, невролог

Как рассказал специалист, болезнь Паркинсона чаще всего проявляется у людей старше 60 лет. Средний возраст дебюта болезни составляет около 65 лет. Однако около 10% случаев диагностируются у лиц младше 50 лет. При этом, болезнь Паркинсона может наступить и в молодом возрасте.

Это называется юношеским или рано начавшимся паркинсонизмом, обычно это связано с наследственными факторами или редкими генетическими нарушениями. Например, мутации в генах PARKIN или PINK1 могут приводить к потере функции этих генов и нарушению очистки клеток от поврежденных белков. Это может способствовать скоплению телец Леви – аномальных структур из белка альфа-синуклеина – в нейронах чёрной субстанции и других областях мозга. Телеса Леви являются патогномоничным признаком болезни Паркинсона и связаны с дегенерацией дофаминергических нейронов. Ринат Гимранов, доктор медицинских наук

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Фото: unsplash.com (Artem Labunsky)