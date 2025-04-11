Анализ крови на основе РНК выявит болезнь Паркинсона еще до появления симптомов

Ученые сравнили современное состояние диагностики нейродегенеративных заболеваний с борьбой с раком 50 лет назад, когда большинство случаев выявлялось слишком поздно для эффективного лечения.

Исследователи разработали простой и экономичный анализ крови, способный выявить болезнь Паркинсона задолго до появления симптомов. Тест определяет количество определённых фрагментов РНК в крови, уделяя особое внимание повторяющейся последовательности РНК, которая накапливается у пациентов с болезнью Паркинсона, и параллельному снижению уровня митохондриальной РНК, который ухудшается по мере прогрессирования заболевания. Измеряя соотношение между этими биомаркерами, тест предлагает высокоточный, неинвазивный, быстрый и доступный диагностический инструмент, дающий надежду на раннее вмешательство и лечение, которые могут изменить течение болезни.

Диагностика нейродегенеративных заболеваний в наши дни находится на том же уровне, что и диагностика рака 50 лет назад: болезнь выявляют, когда большинство соответствующих нейронов уже погибло, и поэтому лечить её уже слишком поздно. Для того, чтобы решить эту проблему, исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разработали анализ крови, который может произвести революцию в ранней диагностике болезни Паркинсона (БП), открывая путь к своевременному лечению и улучшению состояния пациентов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, представляет собой новый подход к выявлению болезни Паркинсона на самых ранних стадиях с помощью анализа фрагментов транспортной РНК (tRF).

Нейронная сеть в мозге млекопитающих включает в себя множество реагирующих на дофамин нервных клеток — миниатюрных "коробочек", содержащих нервные импульсы, которые создают сеть в мозге млекопитающих. Фото: Надав Яйон Фрагменты тРНК (транспортной РНК), которые традиционно не учитывались при исследованиях болезни Паркинсона, представляют собой небольшие молекулы РНК, способные выявить значительные изменения в организме, связанные с нейродегенерацией.

Исследователи под руководством докторанта Нимрода Мадрера и профессора Гермона Сорек из Центра исследований мозга Эдмонда и Лили Сафра (ELSC) и Института наук о жизни Александра Зильбермана при Еврейском университете в сотрудничестве с доктором Иддо Палдором из Медицинского центра Шаарей Цедек и доктором Эялем Сореком из Университета Суррея и Имперского колледжа Лондона выявила два ключевых биомаркера: увеличение количества специфических для болезни Паркинсона tRF, содержащих консервативный мотив последовательности (RGTTCRA-tRF), и уменьшение количества митохондриальных tRF (MT-tRF). Измеряя соотношение между этими биомаркерами, новый тест может отличить пациентов с досимптомной болезнью Паркинсона от здоровых людей с точностью, превосходящей точность существующих клинических диагностических инструментов.

Это открытие представляет собой значительный прогресс в нашем понимании болезни Паркинсона и предлагает простой, минимально инвазивный анализ крови в качестве инструмента ранней диагностики. Сосредоточившись на tRFs, мы открыли новое окно в молекулярные изменения, которые происходят на самых ранних стадиях заболевания. профессор Хермона Сорек

В этом тесте используется простой двойной анализ методом количественной ПЦР, измеряющий соотношение между повторяющимся коротким мотивом и эталонной митохондриальной последовательностью, что делает его экономически эффективным и доступным для использования в самых разных медицинских учреждениях.

В ходе испытаний с участием образцов из нескольких международных групп, в том числе в рамках инициативы "Маркеры прогрессирования болезни Паркинсона", точность диагностики составила 86%, что значительно превосходит традиционные клинические методы оценки. Более того, исследование показало, что уровни RGTTCRA-tRF снижаются после глубокой стимуляции мозга, что ещё больше связывает эти фрагменты РНК как с механизмами заболевания, так и с реакцией на лечение. Ведущий исследователь Нимрод Маддер подчеркнул важность раннего выявления заболевания, отметив, что болезнь Паркинсона часто диагностируют только после того, как произошло значительное повреждение мозга.

Этот тест может развеять сомнения, с которыми сталкиваются пациенты и врачи, предлагая надёжный и быстрый метод выявления заболевания на самых ранних стадиях. Нимрод Маддер, ведущий исследователь

Результаты были опубликованы в предварительных патентных заявках США, а крупномасштабные диагностические тесты обеспечили более широкую клиническую проверку. Это исследование представляет собой важную веху в борьбе с болезнью Паркинсона, даруя новую надежду миллионам людей по всему миру.

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Фото и видео: Nature Aging (2025); Nadav Yayon