На Бутлерова петербурженка во время приступа упала на нож

Как рассказал её муж, женщина страдает болезнью Паркинсона.

В Калининском районе Петербурга женщина упала на лезвие ножа во время приступа. Об этом рассказал 78.ru.

Медики госпитализировали женщину с открытой раной грудной клетки из её квартиры на улице Бутлерова вечером 10 февраля. Состояние пострадавшей тяжёлое, она находится в реанимации.

Как рассказал её муж, женщина страдает болезнью Паркинсона. Вечером она загружала посудомойку, но у неё начался приступ. В конвульсиях она могла упасть на нож.

Петербуржец почти год проведет в колонии-поселении за угрозу убийством охраннику гипермаркета.

Фото: Piter.tv