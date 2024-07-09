В Белом доме утверждают, что Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона

Карин Жан-Пьер не стала комментировал материл газеты The New York Post.

Американский президент Джо Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что не хочет называть имена врачей, которые могли посещать администрацию страны.

Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи из журнала посещений Белого дома о том, что лечащий врач президента страны Кевин О"Коннор в январе 2024 года провел встречу с доктором Кевином Канардом. речь идет о неврологе от медицинского центра имени Уолтера Рида. Этот эксперт специализируется на болезни Паркинсона. По сведениям издания, такая встреча состоялась в клинике, находящейся при Белом доме, днем 17 января.

Белый дом заявил, что Байден не рассматривает выход из избирательной кампании.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television