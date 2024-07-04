Белый дом заявил, что Байден не рассматривает выход из избирательной кампании

Карин Жан-Пьер оценила готовность лидера Белого дома продолжать президентскую гонку.

Американский лидер Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед ноябрьскими выборами главы государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отрицательно ответила на вопрос о том, рассматривает ли политик возможность ухода в отставку или приостановку своей избирательной кампании.

Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от его предвыборного штаба. Президент остается в гонке. Президент идет дальше. Он исполняет дальше свои обязанности президента. Он продолжает свою кампанию. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме повторили тезис о том, что неудачное выступление Байдена на телевизионных дебатах с членом Республиканской партии Дональдом Трампом вызвано простудой, а также джетлагом, который глава страны испытывал после иностранных поездок. Карин Жан-Пьер дополнительно указала на то, что Джо Байден провел беседы с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером демократов в контролируемой республиканцами Палате представителей Конгресса Хакимом Джеффрисом, а также конгрессменом Джеймсом Клайберном, являющимся демократом от штата Южная Каролина, сенатором-демократом Крисом Кунсом от штата Делавэр и бывшим спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Белый дом отрицает причастность США к попытке путча в Боливии.

Фото и видео: YouTube / Fox Business