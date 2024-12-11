Петербуржец почти год проведет в колонии-поселении за угрозу убийством охраннику гипермаркета

Он перед этим пил алкоголь прямо в центре гипермаркета на Московском проспекте.

Петербуржец почти год проведет в колонии-поселении за угрозу убийством охраннику в гипермаркете на Московском проспекте. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

В суде установлено, что 21 июля 2024 года подсудимый распивал крепкий алкоголь прямо в центре гипермаркета на Московском проспекте. Сотрудник службы безопасности сделал мужчине замечание и попросил покинуть здание.

Подсудимый отреагировал на это вызывающе – достал нож и стал им размахивать в непосредственной близости от охранника, выкрикивая угрозы убийством.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Видео: прокуратура СПб