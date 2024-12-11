Пьяный петербуржец угрожал убийством охраннику в ТЦ на Московском проспекте

Его ожидает суд.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что в нетрезвом состоянии угрожал убийством охраннику в ТЦ на Московском проспекте. Об этом сообщила прокуратура.

По версии следствия, 21 июля 2024 года 40-летний обвиняемый распивал крепкий алкоголь прямо в центре гипермаркета, расположенного в доме 137, лит. А по Московскому проспекту. Охранник сделал нетрезвому мужчине замечание и попросил покинуть здание. Обвиняемый отреагировал на это вызывающе – достал сапожный нож и стал им размахивать в непосредственной близости от охранника, выкрикивая угрозы убийством.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, подозреваемого в истязании пожилой матери.

Видео: прокуратура СПб