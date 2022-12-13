"Он без сознания и трясётся": что делать, если началась эпилепсия

Во всем мире 26 марта проводится "Фиолетовый день". Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова и фельдшер скорой помощи высшей категории Дмитрий Микрюков в разговоре с Piter.tv рассказали, как помочь человеку, у которого началась эпилепсия.

Екатерина Курбатова напомнила, что эпилептический припадок – это внезапное изменение активности головного мозга, которое может проявляться в любое время у людей, которые страдают эпилепсией.

"Он без сознания и трясётся, изо рта отделяется какая-то пена…" – такие тревожные звонки поступают на станцию скорой помощи при подобных ситуациях. К сожалению, подобное может происходить, в том числе, с ребёнком. Такие ситуации всегда пугают находящихся рядом людей, которые, в свою очередь, не знают, как правильно помочь человеку. Разбираемся… Дмитрий Микрюков, фельдшер

Что делать при приступе эпилепсии

Памятка от Дмитрия Микрюкова

1. Обеспечиваем безопасность себе и пострадавшему. На него ничего не должно свалиться, освобождаем от любых громоздких и опасных предметов пространство рядом.

2. Под голову можно подложить что-то мягкое, если человек ударяется ей о твердую поверхность.

3. Вызываем скорую помощь.

4. Ждём окончания активных судорог.

5. После расслабления тела человека убеждаемся, что он дышит (как правило, это видно и слышно) и ПОВОРАЧИВАЕМ ЕГО НА БОК.

6. Ждём приезда скорой помощи.

ВАЖНО! Нельзя вставлять предметы в рот пострадавшему, пытаться его открыть. Это приводит к серьезным травмам зубов и челюсти, рассказал Дмитрий Микркюков. И не стоит пытаться удерживать тело человека для предотвращения судорог – это бессмысленно и может тоже привести к травмам. Екатерина Курбатова добавила, что не стоит сильно удерживать и язык, так как таким образом тоже можно травмировать человека. Помимо этого, специалист посоветовала оставаться рядом с человеком до окончанием приступа.

Фото: unsplash.com (Vonecia Carswell)