"Он без сознания и трясётся": что делать, если началась эпилепсия

Екатерина Курбатова напомнила, что эпилептический припадок – это внезапное изменение активности головного мозга, которое может проявляться в любое время у людей, которые страдают эпилепсией.
"Он без сознания и трясётся, изо рта отделяется какая-то пена…" – такие тревожные звонки поступают на станцию скорой помощи при подобных ситуациях. К сожалению, подобное может происходить, в том числе, с ребёнком. Такие ситуации всегда пугают находящихся рядом людей, которые, в свою очередь, не знают, как правильно помочь человеку. Разбираемся…
Дмитрий Микрюков, фельдшер
Что делать при приступе эпилепсии
Памятка от Дмитрия Микрюкова
1. Обеспечиваем безопасность себе и пострадавшему. На него ничего не должно свалиться, освобождаем от любых громоздких и опасных предметов пространство рядом.
2. Под голову можно подложить что-то мягкое, если человек ударяется ей о твердую поверхность.
3. Вызываем скорую помощь.
4. Ждём окончания активных судорог.
5. После расслабления тела человека убеждаемся, что он дышит (как правило, это видно и слышно) и ПОВОРАЧИВАЕМ ЕГО НА БОК.
6. Ждём приезда скорой помощи.
ВАЖНО! Нельзя вставлять предметы в рот пострадавшему, пытаться его открыть. Это приводит к серьезным травмам зубов и челюсти, рассказал Дмитрий Микркюков. И не стоит пытаться удерживать тело человека для предотвращения судорог – это бессмысленно и может тоже привести к травмам. Екатерина Курбатова добавила, что не стоит сильно удерживать и язык, так как таким образом тоже можно травмировать человека. Помимо этого, специалист посоветовала оставаться рядом с человеком до окончанием приступа.
Фото: unsplash.com (Vonecia Carswell)
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