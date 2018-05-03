Пользователи Госуслуг смогут назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля

Максут Шадаев рассказал о новой инициативе правительства, направленной на противодействие мошенникам.

Российское министерство по цифровому развитию в III квартале 2025 года реализует на едином портале "Госуслуги" возможность для пользователей онлайн-ресурса назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля в личном аккаунте. Соответствующее заявление сделал руководитель профильного ведомства Максут Шадаев в общении с журналистами. Чиновник заметил, что включение этой функции для подтвержденной учетной записи будет добровольным. такое решение со стороны властей поможет защитить аккаунт от мошенников, так как подтверждать смену пароля нужно будет не только владельцу аккаунта, но и тому человеку, которого он выбрал доверенным лицом.

При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на "Госуслугах". Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Минцифры намерено определиться с политикой в отношении VPN.

Фото: Государственная Дума России