Минцифры намерено определиться с политикой в отношении VPN

Максут Шадаев рассказал о необходимости обозначить контуры политики.

Российское министерство по цифровому развитию ближайшие полгода определится с контурами политикой в отношении VPN-сервисов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев, выступая на мероприятии TAdviser SummIT. Эксперт заметил, что доля трафика VPN в нашей стране увеличивается. С недружественными приложениями-VPN, которые не выполняют требования отечественного законодательства, Роскомнадзор ведет борьбу. Чиновник указал, что под "замес" иногда попадают корпоративные VPN, которые нужны сотрудникам.

Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о каких-то единых правилах. Сейчас не могу сказать, "куда бежать" - скажу ближе к осени. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Шадаев: в России практически не растут тарифы на связь.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России