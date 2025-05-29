Шадаев: в России практически не растут тарифы на связь

Глава Минцифры рассказал о ситуации с телекоммуникациями в стране.

В России почти не растут тарифы на услуги связи. Соответствующее заявление сделал российский министр по цифровому развитию Максут Шадаев, выступая на мероприятии TAdviser SummIT. Чиновник из федерального правительства указал участникам встречи на то, что за пять лет ARPU (средняя выручка на пользователя, которая используется телекоммуникационными-компаниями) увеличился на 15-16 процентов. Речь идет о показателе, заявленном меньше уровня инфляции в стране.

В этом смысле услуги связи остаются доступными, дешевыми, при этом инфраструктура у нас развивается. У нас в целом, как всегда, неплохая ситуация. У нас практически не растут тарифы на связь. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Шадаев допустил поэтапное ограничение зарубежных облачных сервисов.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России