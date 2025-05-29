Глава Минцифры сообщил о замене таких сервисов российскими аналогами.

Росссийский министр по цифровому развитию Максут Шадаев допустил поэтапное ограничение зарубежных облачных сервисов. Соответствующее заявление сделал чиновник из федерального правительства, выступая на мероприятии TAdviser SummIT. Эксперт пояснил участникам мероприятия, что власти могут подумать о поэтапном ограничении использования таких иностранных ресурсов, у которых уже сейчас существуют отечественные аналоги. Таким образом спикер мероприятия прокомментировал слова главы государства Владимира Путина об "удушении" иностранных IТ-сервисов, которые действуют против нашей страны, но в реальности сами не до конца ушли с внутреннего рынка.

Президент сказал - будем душить. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Эксперт полагает, что этот вопрос можно рассматривать в более широком контексте. Максут Шадаев добавил, что отрасль в России развивается очень быстрыми темпами, несмотря на сложную экономическую ситуацию с ключевой ставкой Центрального банка и тем, что компании-заказчики буквально "режут" IT-бюджеты. В Минцифры России полагают, что в подобной ситуации важно задуматься про дополнительные стимулы со стороны государства, чтобы повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере. В частности, изучается подход с поэтапным ограничением использования зарубежных облачных сервисов в крупных российских компаниях.

Минцифры прорабатывает интеграцию госуслуг с мессенджером Max, с Telegram - рассматривалась.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России