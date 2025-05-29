Минцифры прорабатывает интеграцию госуслуг с мессенджером Max, с Telegram - рассматривалась

Максут Шадаев рассказал о планах с интеграцией госуслуг в отечественные ресурсы.

Российское федеральное правительство прорабатывает возможность интеграции государственных услуг с мессенджером Max, но решение пока не принято. Соответствующее заявление сделал министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на мероприятии TAdviser SummIT. Таким образом чиновник ответил на вопрос участников встречи по теме интеграции услуг с отечественными приложениями. Максут Шадаев назвал идеальным вариантом оказание государственных услуг в таких каналах и сферах, в которых присутствуют пользователи. Однако пока что эта инициатива только обсуждается.

Думаем. Мы прорабатываем такую возможность... Мы обсуждали запуск "Госуслуг" в Telegram, но не решились с определенными моментами. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Минцифры России заметило, что на текущем этапе планы по интеграции "Госуслуг" с мессенджером Telegram отложены. Максут Шадаев добавил, что в результате в настоящее время рассматривается возможность интеграции только с российскими онлайн-сервисами.

Шадаев не увидел ажиотажа от западных IT-вендоров к возвращению в Россию.

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России