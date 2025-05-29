Шадаев не увидел ажиотажа от западных IT-вендоров к возвращению в Россию

Глава Минцифры России призвал отделять цветы от сорняков.

В Москве не видят ажиотажа от западных IT-вендоров к возвращению на российский внутренний рынок. Соответствующее заявление сделал министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на мероприятии TAdviser SummIT. Специалист заметил, что федеральное правительство выступает за конкуренцию между компаниями. Однако речь идет о принципе, при котором все цветы должны цвести, но сорняки необходимо будет выпалывать. Чиновник добавил, что оставшимся вопросом остается установка критериев о том, что следует считать таким "сорняком", а что - нет.

Это на всех площадках обсуждается, что "они все вернутся". Честно говоря, мы такого ажиотажа с их стороны не видим и не фиксируем. Признаков сверхзаинтересованности крупных западных вендоров вернуться пока не чувствуем. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Минцифры не планирует делать биометрию обязательной при использовании "Госуслуг".

Фото и видео: Вконтакте / Минцифры России