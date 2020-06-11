В ведомстве заявили, что данная информация является фейком.

Минцифры не планирует делать биометрию обязательной при использовании "Госуслуг". Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры отреагировали на информацию в Сети о том, что для доступа к "Госуслугам" будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе. Представитель ведомства отметил, что данная информация является фейком, а у министерства нет таких планов. Сегодня, 28 мая, глава Минцифры Максут Шадаев сообщился о возможной замены SMS с кодом для смены пароля на "Госуслугах" на более надежные способы идентификации.

Ранее мы сообщали, что Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества.

Фото: pxhere.com