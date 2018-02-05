Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества

В ведомстве раскрыли две ключевые функции, на которые нацелено приложение.

Российское министерство по цифровому развитию планирует в июне 2025 года начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества. Речь идет о специальном проекте, при помощи которого власти будут информировать пользователей о предстоящем мошенническом действии. Также приложение будет оснащено "тревожной кнопкой" для помощи от злоумышленников. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель главы профильного ведомства Александр Шойтов в ходе выступления на форуме Positive Hack Days.

И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться. Александр Шойтов, замглавы Минцифры РФ

В Минцифры добавили, что правительство начнет работу в направлении защиты населения от киберпреступлений с пилотного проекта, который будет идти до конца текущего года. И до конца 2024 года будет сформирована цифровая версия платформы. В начале следующего года ожидается ее аттестация, ввод в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта.

Стандарт доступа провайдеров в новостройки могут ввести в ближайшие два года.

Фото и видео: YouTube / Positive Hack Days