Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества

Российское министерство по цифровому развитию планирует в июне 2025 года начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества. Речь идет о специальном проекте, при помощи которого власти будут информировать пользователей о предстоящем мошенническом действии. Также приложение будет оснащено "тревожной кнопкой" для помощи от злоумышленников. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель главы профильного ведомства Александр Шойтов в ходе выступления на форуме Positive Hack Days.
И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться.
Александр Шойтов, замглавы Минцифры РФ
В Минцифры добавили, что правительство начнет работу в направлении защиты населения от киберпреступлений с пилотного проекта, который будет идти до конца текущего года. И до конца 2024 года будет сформирована цифровая версия платформы. В начале следующего года ожидается ее аттестация, ввод в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта.
Стандарт доступа провайдеров в новостройки могут ввести в ближайшие два года.
Фото и видео: YouTube / Positive Hack Days
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