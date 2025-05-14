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Стандарт доступа провайдеров в новостройки могут ввести в ближайшие два года

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В Минцифры рассказали о работе с Минстроем по доступу интернет-компаний к жилым зданиям.

Государственный стандарт, по которому конкурентный доступ в новостройки будет у различных провайдеров, могут ввести на территории России в ближайшие год-два. Соответствующее заявление сделал министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на пленарном заседании III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город". Чиновник из федерального правительства отметил, что относительно старых многоэтажных домов интернет-компании имеют "достаточно хорошее проникновение", однако по этой теме работа с министерством по строительству все еще проводится.

Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам, чтобы у собственников, у жильцов был выборю

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

В РФ может появиться возможность проверки работодателем данных из резюме.

Фото и видео: Вконтакте / Национальный центр "Россия"

Теги: жилищное строительство, интернет-провайдеры, максут шадаев, минцифры, новостройки, умный город
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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