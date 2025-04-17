В РФ может появиться возможность проверки работодателем данных из резюме

Максут Шадаев рассказал о кейсе, который будет запущен Минцифрой в текущем году.

Российское министерство по цифровому развитию рассчитывает на запуск возможности проверки работодателем личных данных из резюме соискателя на трудовое место. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев, выступая на конференции First Russian Data Forum. Чиновник добавил, что в стране сейчас существует несколько кейсов по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информационных систем, которые власти планируют реализовать в 2025 году.

Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно. Максут Шадаев, глава Минцифры

Глава Минцифры заметил, что соискатель рабочего места должен принять запрос со стороны работодателя и разрешить ему получить подтверждающие сведения. Подобный кейс будет запущен уже в 2025 году. Максут Шадаев полагает, что такое решение властей упростит процесс найма, проверки сведений о кандидатах, а также сделает рынок труда более открытым и цивилизованным.

Минцифры планирует отказаться от хранения данных на портале "Госуслуги".

Фото и видео: Вконтакте / Data Fusion