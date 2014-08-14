Минцифры планирует отказаться от хранения данных на портале "Госуслуги"

Российское министерство по цифровому развитию рассматривает возможность отказа от хранения личных данных пользователей с единого портала "Госуслуги". Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев, выступая на конференции Data Fusion. Чиновник объяснил, что задачей является к 2026 году полностью отказаться от хранения вообще любых персональных сведений на "Госуслугах".
Мы традиционно говорим, что "Госуслуги" выступают витриной для ведомств и не хранят данные пользователей у себя. И мы планируем к 2026 году полностью отказаться от хранения данных на портале.
Максут Шадаев, глава Минцифры
Ранее эксперт указа общественности, что планах ведомства до конца года запустить специальный сервис, который позволит работодателям с согласия соискателя проверять его личную данную из резюме.
Минцифры будет настаивать на административной ответственности для управляющий компаний.
Фото и видео: Вконтакте / Data Fusion
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все