Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

По его словам, данное решение позволит уравнять зарплаты во всех регионах страны.

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил "РИА Новости".

По мнению депутата, МРОТ необходимо повысить до 60 тысяч рублей. Миронов подчеркнул, что данное решение позволит уравнять зарплаты во всех регионах страны. Отметим, что с 1 января 2026 года размер МРОТ вырос до 27 093 рублей.

Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей. Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"

