В Госдуме рассказали, кто может получать две пенсии

Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, который рассматривается в парламенте.

На российской территории право на получение двух пенсий имеют несколько категорий граждан, в том числе дети-инвалиды в случае потери кормильца, если родитель погиб в ходе боевых действий. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уточнил, что право на получение двух пенсий в РФ также имеют ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), жители блокадного Ленинграда и осажденного города Севастополя. Сейчас законодатели изучают документ, который предполагает расширение оснований для реализации права предоставления детям-инвалидам возможности получать две пенсии.

Речь шла и о том, чтобы расширить возможность и дать право детям-инвалидам получать две пенсии вне зависимости от того, по какой причине или в каком статусе погиб родитель. Данный законопроект подготовлен, находится в стадии обсуждения с правительством. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В текущий момент право на две пенсии имеет вдова погибшего военнослужащего в отличие от вдовы умершего военнослужащего, так как они относятся к разным категориям. Политики предложили подойти к ситуации дифференцированно и вдове умершего бойца выплачивать частично пенсию по случаю потери кормильца одновременно с выплатой страховой пенсии, заработанной ей, вдовой. Однако пока что такая инициатива не привела к однозначному ответу.

