Синоптик Шувалов объяснил, почему в Москве плохо будет виден звездопад Лириды

Пик метеорного потока Лириды придется на ночь с 22 на 23 апреля.

Синоптик Александр Шувалов объяснил, почему в Москве плохо будет виден звездопад Лириды. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Отмечается, что пик метеорного потока Лириды придется на ночь с 22 на 23 апреля. Его максимальная активность составит около 15–20 метеоров в час.

При этом синоптик заявил, что в этот период небо над Москвой начнет затягивать облаками. По его словам, шансов увидеть его невооруженным взглядом будет немного. Также Шувалов добавил, что в столице ожидается дождь.

Ранее эксперт рассказал о том, как пересадить почку по ОМС.

