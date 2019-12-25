Синоптик Шувалов объяснил, почему в Москве плохо будет виден звездопад Лириды

Синоптик Александр Шувалов объяснил, почему в Москве плохо будет виден звездопад Лириды. Об этом он рассказал телеканалу "360".
Отмечается, что пик метеорного потока Лириды придется на ночь с 22 на 23 апреля. Его максимальная активность составит около 15–20 метеоров в час.
При этом синоптик заявил, что в этот период небо над Москвой начнет затягивать облаками. По его словам, шансов увидеть его невооруженным взглядом будет немного. Также Шувалов добавил, что в столице ожидается дождь.
Ранее эксперт рассказал о том, как пересадить почку по ОМС.
Фото: pxhere.com
