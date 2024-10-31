Мариинский дворец открыл виртуальный тур без предварительной записи

Петербургский парламент запустил 3D-экскурсию по историческому зданию.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга запустило виртуальный 3D-тур по Мариинскому дворцу. Проект реализован в рамках программы повышения открытости парламента и обеспечения доступности культурного наследия.

Дворец был построен архитектором Андреем Штакеншнейдером как свадебный подарок дочери императора Николая I. Историческое здание служило резиденцией Государственного совета, а в настоящее время является местом работы городского парламента.

Виртуальный тур доступен для всех пользователей без предварительной записи и временных ограничений.

Фото: Piter.TV