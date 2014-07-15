Бельский в Мариинском дворце поздравил защитников Отечества

Ветераны, курсанты и участники СВО собрались в ЗакСе накануне 23 февраля.

В Мариинском дворце накануне Дня защитника Отечества чествовали тех, кто стоит на страже страны. Торжественное мероприятие собрало участников специальной военной операции, сотрудников правоохранительных органов, руководителей и курсантов военных вузов, а также ветеранов Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

С приветственным словом к собравшимся обратился спикер городского парламента Александр Бельский. Он подчеркнул, что защитники Отечества — это люди, на которых держится безопасность страны, и пообещал поддержку их семьям.

Вы — те люди, которые защищают нашу Родину. А наша задача здесь, в тылу, заботиться о ваших семьях. Чтобы вы вернулись домой и здесь было всё хорошо. У каждого поколения свои вызовы. К сожалению, так сложилось, что некогда братская нам Украина пошла против нашей Родины. Но дело наше правое. И победа будет за нами! Александр Бельский, спикер городского парламента.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. Отличившимся участникам вручили ведомственные и городские награды за мужество, заслуги и безупречную службу.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга